Son Dakika Haberleri: Muhtarlar ‘takım’ satışını artırdı
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Muhtarlar ‘takım’ satışını artırdı

1 saat önce

Erkek giyim markası Kiğılı CEO'su Suerdem, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye başkanlarının yarıştığı yerel seçimlerde, aday adayları ile birlikte 800 binin üzerinde kişinin özellikle erkek giyim sektörünü canlandırdığını söyledi.

Muhtarlar ‘takım’ satışını artırdı, System.String[]
Erkek giyim markası Kiğılı CEO'su Suerdem, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye başkanlarının yarıştığı yerel seçimlerde, aday adayları ile birlikte 800 binin üzerinde kişinin özellikle erkek giyim sektörünü canlandırdığını söyledi... Selenay Yağcı'nın haberi...
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:03 
CEO, KİĞILI GİYİM TİC AŞ, Ekonomi
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