Muhtarlar ‘takım’ satışını artırdı
1 saat önce
Erkek giyim markası Kiğılı CEO'su Suerdem, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye başkanlarının yarıştığı yerel seçimlerde, aday adayları ile birlikte 800 binin üzerinde kişinin özellikle erkek giyim sektörünü canlandırdığını söyledi.
Erkek giyim markası Kiğılı CEO'su Suerdem, muhtarlar, meclis üyeleri ve belediye başkanlarının yarıştığı yerel seçimlerde, aday adayları ile birlikte 800 binin üzerinde kişinin özellikle erkek giyim sektörünü canlandırdığını söyledi... Selenay Yağcı'nın haberi...
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:03
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