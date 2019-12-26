Muhtarlar taleplerini dile getirdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Muhtarlar taleplerini dile getirdi - Son Dakika

Muhtarlar taleplerini dile getirdi

6 saat önce

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu ve birim müdürleri, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.

Muhtarlar taleplerini dile getirdi, System.String[]

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu ve birim müdürleri, muhtarlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi.


Muhtarların talep ile görüşlerine en kısa sürede çözüm üretilmesi amacıyla her ay düzenlenen toplantının 5'incisi Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Mahalle sakinleri tarafından dile getirilen talep ve görüşlerin de dinlenildiği toplantıda, şu ana kadar yapılan ve yapılması planlanan konular ele alınarak muhtarlara bilgi verildi.


Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve muhtarlar, gerçekleştirilen toplantı ve taleplerin kısa sürede çözüme kavuşması dolayısıyla Başkan Yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu ile birim müdürlerine teşekkür etti. - BİLECİK

Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:48 Kaynak: İHA
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