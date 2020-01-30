Muhtarlar toplantılarıyla sorunlara yerinde tespit ve çözüm - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarlar toplantılarıyla sorunlara yerinde tespit ve çözüm - Son Dakika

Muhtarlar toplantılarıyla sorunlara yerinde tespit ve çözüm

7 saat önce

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında bir araya geldiği köy ve mahalle muhtarlarının ihtiyaçlarıyla sorunlarını dinledi.

Muhtarlar toplantılarıyla sorunlara yerinde tespit ve çözüm, System.String[]

Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında bir araya geldiği köy ve mahalle muhtarlarının ihtiyaçlarıyla sorunlarını dinledi.


Hizmetlerin sunulmasında köylerin öncelikli ihtiyaçlarını göz önüne alındığını belirten Vali Varol, hedeflerinin tüm yerleşim yerlerinin sorunlarını hızlı bir şekilde çözmek olduğunu ifade etti.


İlçelerimizde düzenlenen muhtarlar toplantılarıyla sorunların tespiti ve çözümüne gidilmesi anlamında oldukça verimli sonuçlar elde edildiğine değinen Vali Varol, muhtarlara kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.


Gümüşhacıköy Öğretmenevinde gerçekleşen toplantıya, Gümüşhacıköy Kaymakamı Mehmet Deniz Arabacı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ömer Karabulut, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Eraslan, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, daire amirleri ve görevliler katıldı. - AMASYA

Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:11 Kaynak: İHA
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