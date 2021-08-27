Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki sorunları daha iyi tespit edebilmek amacıyla mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Beyoğlu, muhtarların katılımıyla düzenlenen toplantıda, vatandaşların istediği ve yıllardır beklediği tüm hizmetleri yerine getirdiklerini söyledi.

Vatandaşların her talebinin kendileri için emir olduğunu aktaran Beyoğlu, "Zaman kaybetmeden yerine getireceğiz. Belediyemizin sorumluluk alanına girmeyen noktalarda ise ilgili kurumlarla iletişime geçip çözümü birlikte üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir, mahalle muhtarları ve mahalle temsilcileri katıldı.