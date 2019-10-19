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Muhtarlar yalnız bırakıldı

2 saat önce

Sivas'ın Gürün ilçesinde Muhtarlar günü dolayısı ile düzenlenen törene, ilçe protokolü davetli olmasına rağmen katılmadı.

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Sivas'ın Gürün ilçesinde Muhtarlar günü dolayısı ile düzenlenen törene, ilçe protokolü davetli olmasına rağmen katılmadı.


Sivas'ın Gürün ilçesinde Muhtarlar günü dolayısı ile ilçe muhtarları Atatürk anıtı önünde bir tören düzenledi. Düzenlenen törende anıta çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal marşı okundu. Davet edilmelerine rağmen ilçe protokolünden törene katılan tek isim İl Genel Meclis Üyesi Hamidettin Kızılpınar oldu. Diğer yöneticilerin törene katılmaması muhtarları üzdü.


Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Aktepe konuşmasında törene katılmayan protokol üyelerine sitem edip, yanlarında olan Kızılpınar'a teşekkür etti. Aktepe konuşmasında, "Muhtarlar Günü dolayısı ile düzenlediğimiz bu tören için günler önce ilçemizin yöneticilerine davetiye gönderdik. Buna rağmen yanımızda olmamaları bizleri üzdü. Bugünümüzde yanımızda olan sayın Kızılpınar'a ise tüm muhtarlar adına teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

Muhtarlar Günü, Gürün, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:42 Kaynak: İHA
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