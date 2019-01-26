Son Dakika Haberleri: Muhtarlar Yangın Söndürme İstasyonu İstiyor

Muhtarlar Yangın Söndürme İstasyonu İstiyor

1 saat önce

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi ile çevresinde bulunan, Karacahisar, Karapınar, Küplüce, Hıdırdivan, Yaykın, Kayaışık, Çakırlar ve Yassıeynihan köylerinin muhtarları bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirttiler.

Muhtarlar Yangın Söndürme İstasyonu İstiyor, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kuşu Beldesi ile çevresinde bulunan, Karacahisar, Karapınar, Küplüce, Hıdırdivan, Yaykın, Kayaışık, Çakırlar ve Yassıeynihan köylerinin muhtarları bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirttiler. Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunan muhtarlar konu ile ilgili bilgi alış verişinde bulundular.

Kuşu Beldesi'nde muhtar olarak görevlendirilen öğretmen Muammer Gökalp, Karataş bölgesinde son üç yılda 44 yangın vakasının meydana geldiğini, mal ve can kayıplarının bulunduğunu ifade etti. Gökalp, "Bu bölgede kanun ve yönetmeliklerin elverdiği şekilde, bir yangın söndürme istasyonu açılmalı, en az iki itfaiye aracı ile 4 personel bulunmalıdır. Köy yollarının iyileştirilerek Simav – Selendi yolunun yapılması gerekiyor. Kuşu Beldesi 31 Mart Mahalli seçimlerde özlemini çektiği Belediye Başkanlığı seçimine katılıyor. Bu sebeple Beldemizin ve çevresindeki köylerin yangın vakalarına ilk müdahaleyi yapacak olmamız, Simav İtfaiyesi'nin yükünü azaltacağı gibi, mal ve can kayıpları olmayacaktır" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:29 Kaynak: İHA

Kütahya, Simav, Güncel
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