Son Dakika Haberleri: Muhtarlar yemekte bir araya geldi
Son Dakika Güncel Muhtarlar yemekte bir araya geldi

Muhtarlar yemekte bir araya geldi

2 saat önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde muhtarlar yemekli toplantıda bir araya geldi.

Muhtarlar yemekte bir araya geldi, System.String[]

Malatya'nın Arguvan ilçesinde muhtarlar yemekli toplantıda bir araya geldi.


İlçe kültür kompleksinde düzenlenen programda ilk konuşmayı Arguvan muhtarlar dernek başkanı Ekrem Aslan yaptı. Aslan, seçilmiş özgür anlamına gelen muhtarlık mesleğinin önemini anlattı


Başkan Aslan, " Muhtarlarımız bulundukları köy ve mahallede devlet kurumlarını dolaysıyla devleti temsil etmektedir. Halkla devlet arasında adeta bir köprü vazifesi görmektedir. Ancak muhtarlar bulundukları toplumun kanaat önderi olarak kamu yönetim anlayışının en temel dinamiklerinden bir olan katılımcılığın sağlanmasında öncülük etmektedir" ifadelerini kullandı.


Arguvan belediye başkan vekili Mustafa Zengin ise, "Vatandaşımız sizleri en yakınındaki devlet temsilcisi olarak görüyor. Belediye olarak imkanlar ve kaynaklar ölçüsünde muhtarlardan gelen talepleri karşılamaya gayret gösteriyoruz. Arguvan Belediyesi olarak her zaman yanınızda ve yakınınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz" dedi.


İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin de, "Vatandaşlarımızın dertlerine, tasalarına, sevinçlerine ve mutluluklarına ortak olan muhtarlık mesleği önemlidir. Vatandaşların beklentilerini ve ihtiyaçlarını devletimize iletme noktasında etkin rol oynayan muhtarlarımız, bir yandan da devlet ile millet arasında köprü görevi yapıyor" şeklinde konuştu. - MALATYA

Malatya, Arguvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gelin geldiği köye muhtar olan kadın, herkesin takdirini kazandı
Gelin geldiği köyde muhtar oldu, köyün çehresini değiştirdi İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü! Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:14:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlar yemekte bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]