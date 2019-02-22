Muhtarlara Aldıkları Kursla "Daha İyi İletişim" Kuracak

Kastamonu'da muhtarlara, vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmaları amacıyla "Sosyal Hayatta İletişim Kursu" verildi.

Kastamonu'da muhtarlara, vatandaşlarla daha iyi iletişim kurmaları amacıyla "Sosyal Hayatta İletişim Kursu" verildi.



Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Muhtarlar Derneğinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sertifika almaya hak kazanan muhtarları kutladı.



Bundan sonra da eğitimlerin devam edeceğini belirten Karadeniz, "Seçimlerden sonra yine eğitim çalışması yapmayı düşünüyoruz. Bu çalışma sadece muhtarlarımıza olmayacak. Özellikle yeni seçilen belediye ve il genel meclisi üyelerimize, belediye başkanlarına genel mevzuatla, yapılması gerekenlerle ilgili eğitim verilecek. Ayrıca Kastamonu'nun hedefleriyle ilgili bilgilendirme yapma düşüncemiz var. Şimdi içeriği belirliyoruz." ifadelerini kullandı.



Kastamonu Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Yapıcıoğlu da 32 saat süren kursun ardından 63 muhtarın sertifika almaya hak kazandığını söyledi.



Eğitimin oldukça faydalı olduğunu vurgulayan Yapıcıoğlu, "Eğitimin yaşı olmadığını gördük. İletişim muhtarlar için çok önemli. Doğru iletişim çok daha önemli. Bu anlamda kursun hepimize çok faydası oldu." dedi.



Konuşmaların ardından Kastamonu Muhtarlar Derneği ile Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen kursu başarıyla tamamlayan muhtarlara sertifikaları verildi.



Programa TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, MHP Belediye Başkan adayı Galip Vidinlioğlu, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü, MHP Merkez İlçe Başkanı Emre Şahin ile muhtarlar ve davetliler katıldı.

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