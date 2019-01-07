Son Dakika Haberleri: Muhtarlara "Bağımlılıkla Mücadele" Eğitimi Verildi

Muhtarlara "Bağımlılıkla Mücadele" Eğitimi Verildi

48 dakika önce

Artvin Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Artvin Şubesi iş birliğiyle mahalle ve köy muhtarları madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

Muhtarlara
Artvin Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Artvin Şubesi iş birliğiyle mahalle ve köy muhtarları madde bağımlılığı konusunda bilgilendirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına Vali Yılmaz Doruk, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Sağlık Müdürü İrfan Akalın, Yeşilay Artvin Şubesi Başkanı Tuncer Başer, ilçe kaymakamları, bazı daire amirleri ile yaklaşık 250 mahalle ve köy muhtarı katıldı.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu, il genelindeki mahalle ve köy muhtarlarına yönelik olarak bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi. Vali Yılmaz Doruk, yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı'nın en önemli projelerinden biri olan uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadeleye tüm birimlerle etkin bir şekilde mücadele edildiğini söyledi.

Bağımlılıkla ve uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edildiğini belirten Doruk, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi bu illette karşı korumamız için daha çok dikkatli ve duyarlı olmamız hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Son yıllarda İçişleri Bakanlığının bağımlılık ve uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadele içine girdiğini belirten Doruk, "Devletin tüm kurumlarıyla milletimizle birlikte ciddi tedbirler alınıyor. Toplumun tüm kesimleri bu mücadelenin içinde yer alıyor. Bizler de Artvin'de bu mücadeleyi en başarılı şekilde sürdürmek için devlet ve sivil toplum el birliğiyle çalışmaları sürdüreceğiz" diye konuştu.

Doruk, bağımlılıkla mücadelede sürekliliğin ve toplumun tüm kesimlerinin işbirliğinin önem arz ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Devletimiz bütün kurumlarıyla birlikte bağımlılıkla mücadele veriyor. Toplumun her kesiminin bu konuda daha duyarlı olmasını arzuluyoruz. Bazı konular birlikte mücadeleyi gerektiriyor. Muhtarlarımızdan başlayarak devletimizin en üst kademesine kadar işbirliği içerisinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele edeceğiz. Bu kapsamda muhtarlarımıza önemli görevler düşüyor. Toplumun en tabanında insanlarla bire bir iletişim kuran muhtarlarımızdan başlayarak devletin en üst kademesine kadar işbirliği gerektirmesi nedeniyle bu toplantıları muhtarlarımızdan başlayarak tüm kesimlerle yapacağız. Bugünkü toplantımız 2019 yılının ilk toplantısı olması vesilesiyle diğer çalışmalarımıza da örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Hep birlikte ve işbirliği içerisinde ülkemize ve milletimize güzel hizmetler yaparız."

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selahattin Güven ise İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi ile bağımlılıkla mücadele eylem planları sunumu yapılarak muhtarlara önemli bilgiler verildi.

Güven, "Uyuma" mobil uygulaması sayesinde uyuşturucuyla mücadelede yeni bir ihbar ayağı oluşturulduğunu bu uygulama ile yapılan ihbarların tamamen gizli tutulduğunu belirtti. - ARTVİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Yeşilay, Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanlığından Asılsız Arama Uyarısı! 250 TL Cezası Var Bakan Kurum'dan Paralı Poşet Uygulaması Açıklaması: Proje Emine Erdoğan Hanımefendinin Himayesinde

Artvinli Arıcının, Gürgen Ağacının Gövdesine Yaptığı 16 Metrekarelik Ev İlgi Odağı Oldu Türkiye'nin Kanını Donduran Palu Ailesi İçin Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Devreye Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 16:30:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlara "Bağımlılıkla Mücadele" Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]