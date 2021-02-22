Muhtarlara Büyükşehir yayasındaki yeni düzenleme aktarıldı - Son Dakika

Muhtarlara Büyükşehir yayasındaki yeni düzenleme aktarıldı

22.02.2021 15:58
Muhtarlara Büyükşehir yayasındaki yeni düzenleme aktarıldı, System.String[]

Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimleri ile ilgili Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz muhtarlarla bir araya geldi.

Köyden mahalleye dönüşen yerleşim birimleri ile ilgili Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz muhtarlarla bir araya geldi.

Yasal karışıklıkların ortadan kaldırılması için 16 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede mahalleye dönüşen köy ve beldelerle ilgili yeni düzenleme yapılmıştı. Büyükşehir Belediye kanununa konan ek maddeye göre, kırsal mahalle olarak belirlenen yerlerde ikamet eden ve işyeri bulunan vatandaşlara bir takım vergisel avantajlar getirildi. Kanun maddesi ilgili bilgi sahibi olamayan mahalle muhtarlarıyla, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz Karaova genelindeki mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantıya Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz yanı sıra Bodrum Belediye Başkan vekili Mustafa Coşkun, Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel ve ilgili birim personelleri katıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, toplantı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bodrum Belediye Başkanımız sayın Ahmet Aras'ın da önderliğinde demokrasimizin temel taşı olan muhtarlarımızla yakın iletişim kurmak, onların sıkıntılarını yerinde dinlemek, çözmek için sık sık bir araya geliyoruz. Sıkıntıları, yerinde ve ilk ağızdan dinleyerek çözmek için çalışıyoruz. Bu maksatla hemen hemen her hafta belli bölgelerimizde muhtarlarımızla bir araya gelip görüş ve bilgi alışverişinde bulunuyoruz. 2020 yılının Ekim ayında torba kanun kapsamında kırsal mahalle statüsüne geçişle ilgili bir kanun çıkmıştı. Bu kanunda 6360 sayılı Büyükşehir Belediye kanununa bir madde düzenleme getiriyordu. İlk başta kırsal mahalle statüsüne geçiş farklı algılanabiliyordu. Bununla ilgili muhtarlarımızla bir araya gelerek bu kanunun kapsamını, kırsal mahalle statüsüne geçtiğindeki avantajlarını, dezavantajlarını, süre var mıdır, yok mudur? Tüm bu detayları belediyemizdeki mevzuatla ilgili çalışma yapan arkadaşımızla muhtarlarımızı bilgilendirdik. Kafalarındaki soru işaretleri kalktı, konuyu da net olarak anladılar ve önümüzdeki süreçte konuyla ilgili talepleri olursa yine dinleyeceğiz, konuşacağız, tartışacağız" dedi. - MUĞLA

Muhtarlara Büyükşehir yayasındaki yeni düzenleme aktarıldı
Muhtarlara Büyükşehir yayasındaki yeni düzenleme aktarıldı
Muhtarlara Büyükşehir yayasındaki yeni düzenleme aktarıldı

16 ekim, Bodrum, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtarlara Büyükşehir yayasındaki yeni düzenleme aktarıldı - Son Dakika


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