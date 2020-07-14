Muhtarlara Covid-19 uyarası - Son Dakika

Muhtarlara Covid-19 uyarası

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen toplantıda, muhtarlara yeni tip korona virüs (Covid-19) konusunda uyarılarda bulunuldu.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen toplantıda, muhtarlara yeni tip korona virüs (Covid-19) konusunda uyarılarda bulunuldu.

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Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda, Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberine uygun şekilde düzenlenen toplantıya, Kaymakam Hulusi Teke, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kaymakam Hulusi Teke yaptı. Teke, covid-19 ile mücadele kapsamında ilçedeki muhtarlarla sürecin başından itibaren telekonferans yöntemi ile irtibat halinde olduklarını belirterek, "Normalleşme süreci ile birlikte muhtarlarımızla fiilen bir araya gelerek süreci değerlendirme ve alınacak tedbirleri istişare etme fırsatı bulduk" dedi.


Ardından İlçe Tarım Müdürü Mekselin Yıldız, mevsimlik tarım işçilerine yönelik alınacak tedbirler ve yapılması gerekenlere ilişkin bilgilendirme konuşması yaptı.


Son olarak İlçe Toplum Sağlığı Başkanı Dr. Melike Gürsel tarafından da Covid-19 ile mücadele kapsamında mahallelerde alınabilecek önlemler, halkın bilgilendirilmesinde muhtarların önemli rolü ve tedbirler ile vaka ve şüpheli durumlarının tespiti konusunda bilgilendirmelerde bulundu.


Toplantıda tek tek söz alan muhtarlar, mahalleleri ile ilgili ihtiyaç ve taleplerini ilettiler. - MALATYA

Koronavirüs, Akçadağ, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 11:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtarlara Covid-19 uyarası - Son Dakika
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