Son Dakika Haberleri: Muhtarlara denetimli serbestlik bilgilendirme semineri
Son Dakika Güncel Muhtarlara denetimli serbestlik bilgilendirme semineri - Son Dakika

Muhtarlara denetimli serbestlik bilgilendirme semineri

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı mahalle muhtarlarına denetimli serbestlik hizmetleri hakkında bilgilendirme semineri verildi.

Muhtarlara denetimli serbestlik bilgilendirme semineri, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesine bağlı mahalle muhtarlarına denetimli serbestlik hizmetleri hakkında bilgilendirme semineri verildi.


Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği'nin 49. Maddesinin 1. Fıkrasında "Denetimli serbestlik kararlarının infazı, diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde, toplumsal katılım sağlanarak yerine getirilir. Kamu kurum ve kuruluşları, denetimli serbestlik hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunurlar ve denetimli serbestlik personeline yardımcı olurlar" ibaresi gereğince işbirliği yapılan Çarşamba ilçe mahalle muhtarlarına, müdürlük konferans salonunda denetimli serbestlik hizmetleri anlatıldı.


İnfaz hizmetlerinin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi, yükümlülerin yeniden suç işlemelerinin en aza indirilmesi ve topluma kazandırılmalarının sağlanması amacıyla bölgede denetim ve gözetim altında bulundurma ve kamu hizmeti cezalarının infazının yerine getirilmesi süresince ilgili mahalle muhtarları ile yoğun bir işbirliğine gidildiğinden, infazın nasıl yapılacağı ve süreçte yaşanan sorunlar konuşuldu.


İlgili mevzuat uyarınca infaz hizmetlerinin etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve iş birliğinin geliştirilebilmesi için Kurum Müdürü Canan Soğukpınar tarafından verilen bilgilendirme seminerine Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Veysel Oduncu ile birlikte yaklaşık 70 muhtar katıldı.


Program muhtarlardan gelen soruların yanıtlanması ile son buldu. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 01:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meksika'da son iki günde 14 kişi öldürüldü
Yaralama suçundan hapis cezası bulunan yarı açık cezaevi firarisi şahıs yakalandı Sabaha karşı geçiş üstünlüğü maddesi değiştirildi! Artık vekiller kırmızı ışıkta geçebilecek Meteoroloji'den Marmara ve Güneydoğu Anadolu'ya sağanak uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:11:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muhtarlara denetimli serbestlik bilgilendirme semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]