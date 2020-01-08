Muhtarlara erken yaşta evlilik uyarısı - Son Dakika

Altındağ Belediyesinin düzenlediği seminerle ilçedeki muhtarlara erken yaşta evliliğin oluşturacağı olumsuzluklar hakkında bilgi verildi.



Altındağ'da erken yaşta evliliklerin önüne geçiliyor. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatlarıyla "Çocukların korunmasında ve gelişiminin desteklenmesinde roller ve sorumluluklar" konulu seminer düzenlendi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen, AÇEV eğitmeni Erol Turgut tarafından verilen seminere 26 mahalle muhtarı katıldı.



Seminere katılan Altındağlı muhtarlar; çocuk ihmal ve istismarları, erken yaşta evlilik ve çocuk gelişimini olumsuz etkileyen durumlar gibi konularda bilgilendirildi. Çocuk gelişiminin temel özellikleri, gelişimi olumsuz etkileyen durumlar ile buna neden olan ihmal ve istismar türleri üzerinde durulan seminerde, muhtarlar erken yaşta evliliğin oluşturacağı olumsuz durumlar hakkında da bilgi sahibi oldu.



Çocukların erken yaşta, rızası olmadan ve eğitim hayatına son vererek evlendirilmesinin, çocuk ihmal ve istismarı olduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı, bu konuda yerel yönetimlerin en küçük yapı taşı olan muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirtti. Muhtarların sorumlu oldukları mahallelerde, bu türde bir evlilik olması durumunda gerekli mercilere bilgi vermeleri gerektiğini vurgulayan Başkan Balcı, "Her çocuğun bütün gelişim alanlarının desteklendiği bir çevreyi oluşturmak hepimizin görevi" dedi. - ANKARA