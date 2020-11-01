Muhtarlara hizmet içi eğitim semineri ile bilgilendirme - Son Dakika

Malatya'nın Akçadağ İlçesinde muhtarlara hizmet içi eğitim semineri ile bilgilendirme yapıldı.
İlçe Kaymakamı Hulusi Teke başkanlığında, ilçenin Öğretmenevi Toplantı Salonunda Covid-19 salgın yönetimi ve çalışma rehberi doğrultusunda gerekli önlemler alınarak 18 mahalle muhtarının katılımıyla Hizmet içi Eğitim Semineri düzenlendi.
Seminerde mahalle muhtarlarına, tebligat kanunu, muhtarların görevlerine ilişkin bilgiler ve Covid-19 kapsamında alınması gereken tedbirler hakkında bilgiler aktarıldı. - MALATYA
- Kaynak: İHA
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