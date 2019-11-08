Son Dakika Haberleri: Muhtarlara ilk yardımı eğitimi verildi
Son Dakika Güncel Muhtarlara ilk yardımı eğitimi verildi

Muhtarlara ilk yardımı eğitimi verildi

6 saat önce

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına yönelik ilk yardım eğitim semineri düzenlendi.

Muhtarlara ilk yardımı eğitimi verildi, System.String[]

Malatya Yeşilyurt Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarlarına yönelik ilk yardım eğitim semineri düzenlendi.


Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Evi Konferans Salonunda düzenlenen eğitim seminerine katılan muhtarlara teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlk yardım herkesin bilmesi gereken hassas ve önemli bir konudur. Aniden hastalanan veya yaralanan bir kişiye sağlık ekipleri gelene kadar doğru yapılan bir ilk yardım hayat kurtarır. Eğitime çok büyük önem veren, sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim hizmetlerde her zaman öncü olan yerel bir yönetim olarak muhtarlarımızın mahallelerinde yaşanabilecek olumsuz olaylara vakit kaybetmeden müdahale edebilmeleri için temel ilkyardım eğitimi programı düzenliyoruz. Toplumsal hayatta çok ulvi görevler yapan muhtarlarımızın ilk yardım konularında bilgi sahibi olması önemlidir" ifadelerini kullandı.


İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukiye Aylaz tarafından gerçekleşen ilk yardım eğitim seminerinde, "ilk yardım nedir, kimlere ilk yardım yapılır, dikkat edilmesi gereken hususlar ve ilk yardım sürecinde izlenecek yol" gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verildi.


Mahalle muhtarlarına eğitim programından sonra sertifikaları takdim edildi. - MALATYA

Malatya Yeşilyurt, Yeşilyurt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:46 Kaynak: İHA
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