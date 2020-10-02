Muhtarlara ilkyardım eğitimi - Son Dakika

Muhtarlara ilkyardım eğitimi

Muğla'nın Menteşe, Ula, Kavaklıdere ve Yatağan ilçesinden 29 muhtar Muğla Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi'nin düzenlediği İlkyardım eğitimine katıldı.

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Muğla'nın Menteşe, Ula, Kavaklıdere ve Yatağan ilçesinden 29 muhtar Muğla Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi'nin düzenlediği İlkyardım eğitimine katıldı. 2019 Aralık'ta ve Ocak 2020'de etap etap verilen 16 saatlik eğitimler sonunda İlkyardım Sertifikası almaya hak kazananlara sertifikaları Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'ün katılımları ile verildi.

Menteşe Günlüce Muhtarı Mehmet Ali Çelebi aldıkları ilkyardım eğitiminin faydalarını birebir gerçek hayatta yaşadığını ve kendi öz yeğeninin başına gelen motor kazasında sağlık ekibi gelinceye kadar müdahaleyi ilkyardım eğitiminde öğrendikleri ile uyguladığını söyledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi'nin muhtarlara verdiği eğitimin çok önemli olduğunu söyleyen Muğla İli Muhtarlar Federasyonu Başkanı Hayrettin Akay, hizmetleri ve yararlı eğitimleri için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün'e ve ekibine teşekkür etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Muhtarlara İlkyardım eğitimi sertifika töreninde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün muhtarların mahallelerinde her zaman her olayda ilk aranan kişi olduğunu belirtti ve aldıkları ilkyardım eğitimi sayesinde bundan sonra sağlık alanında da muhtarların müdahale kabiliyetine sahip olduğunu söyledi.

Başkan Gürün; "Muğla'mızda 569 mahallemiz var. Vatandaşlarımız en küçük bir sorunda ya da olayda ilk önce muhtarı ararlar. Sizler mahallelerinizde kurumlar ile vatandaş arasında en önemli bağ, köprüsünüz. Zor ve önemli bir görevi icra ediyorsunuz. Büyükşehir Belediyemizin ilkyardım eğitim merkezinin verdiği 16 saatlik eğitimlere katılarak artık sağlık alanında da birer ilkyardımcısınız. 27 yıllık doktorluğumda karşılaştığım vakaların birçoğunda ilk müdahale doğru yapılsaydı demişliğimiz çok olmuştur. Sağlık ekipleri beklenmeden aracın arkasına uzatılarak getirilen hastaları hepiniz bilirsiniz. Bu tür müdahalelerin kalıcı hasarlar bırakabileceğini ya da hastayı kaybetmeye kadar gidebileceğini hep yaşadık. İlkyardım eğitimi ile hangi olay ve vaka karşısında ne yapacağını bilen, soğukkanlı bir şekilde sağlık ekipleri gelinceye kadar durumu kontrol altına alabilen ilkyardımcılar yetiştiriyoruz. Bu eğitime katılarak ilkyardımcı sertifikalarını alan tüm muhtarlarımızı kutluyorum" dedi.

808 kişiye ilkyardım eğitimi verildi

2018 Kasım ayında hizmet vermeye başlayan Muğla Büyükşehir Belediyesi İlkyardım Eğitim Merkezi bugüne kadar 629 kişiye temel ilkyardım eğitimi, 179 kişiye ilkyardım güncelleme eğitimi olmak üzere toplamda 808 kişi İlkyardım Eğitim Merkezi'nce ilkyardımcı yapıldı. Önümüzdeki günlerde muhtarlar için ilkyardım eğitimi verilmeye devam edilecek. - MUĞLA

Muhtarlara ilkyardım eğitimi
Muhtarlara ilkyardım eğitimi
Muhtarlara ilkyardım eğitimi
Muhtarlara ilkyardım eğitimi

Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Muhtar, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Muhtarlara ilkyardım eğitimi - Son Dakika

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