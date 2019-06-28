Muhtarlara kaçak göçmen uyarısı
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile istişare toplantısında kaçak göçmen uyarısı yapıldı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:50 Kaynak: İHA
'ın Ulaş
ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile istişare toplantısında kaçak göçmen uyarısı yapıldı. Kaymakamlık
toplantı salonunda, ilçe Kaymakam Vekili Halil Dalak başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda İlçe merkez ve köy muhtarları ilçede oturan ve köylerde çalıştırılan yabancı uyruklu vatandaşların izin belgesi olmayanların çalıştırılmaması konusunda uyarıldı. İzin belgesi olmayan yabancı uyrukluları çalıştıran köylülere cezai müeyyideler uygulanacağı belirtildi. Toplantıya, İlçe Jandarma
Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih
Demirbaş, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Hacı Bilen, İlçe Özel İdare Müdürü Fadime Ceylan ve kaymakamlık yazı işleri müdürü Ahat Kelek de katıldı. - SİVAS
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