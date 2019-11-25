Muhtarlara

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kadın Kolları Başkanı Havva Rendeci, "Muhtarlarımız sadece mahallelerine yol, su, asfalt getirmekle mükellef değildir. Aynı zamanda mahallesinde özellikle kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi için yoğun çaba sarf etmelidir." ifadelerini kullandı.

Rendeci, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkede kadına yönelik şiddetin her geçen gün artarak devam ettiğini belirtti.

Sözlü ya da fiziksel şiddete maruz kalan kadınların içinde bulunduğu durumun kendilerini derinden üzdüğünü vurgulayan Rendeci, şöyle devam etti:

"Ülkemiz başta olmak üzere iş yerinde tacize, evde şiddete, sokakta cinayete uzanan bir şiddet rüzgarına maruz kalan kadınlarımızın hakkı her kesim tarafından kollanmalıdır. Bugün ülkemizde, hala boşanmış eşi, eski sevgilisi ya da karşı cinsten şiddet gören kadınlarımızın varlığı hiç de küçümsenmeyecek kadar çoktur."

İslam'ın baştacı yaptığı kadının, bugünün toplumunda hiçe sayıldığını savunan Rendeci, "Kadın bir neslin en önemli çimentosudur. Bu çimentoyu bozmak isteyenler şiddeti devreye sokarak kadınlarımızı bir meta haline getirmenin gayreti içindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Rendeci, "Tüm muhtarlarımız sadece mahallelerine yol, su, asfalt getirmekle mükellef değildir. Muhtarlarımız aynı zamanda, mahallesinde özellikle kadınlara yönelik şiddetin önüne geçilmesi için yoğun çaba sarf etmelidir. Bizler de bu bilinçle hareket etmekteyiz." ifadelerini kullandı.