Muhtarlara konuk olup talep ve görüşlerini alıyorlar - Son Dakika

Bilecik Belediyesi tarafından her ay gerçekleştirilen muhtarlarla buluşma toplantıları, Korona virüs (Covid-19) salgına karşı önlemler çerçevesinde muhtarların yerinde ziyaret edilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Başta pandemi olmak üzere mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini almak amacıyla 12 mahalle muhtarını ziyaret eden belediye görevlileri, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in göreve geldiği günden bugüne kadar yürütülen çalışmaların anlatıldığı '730 Gün 1 Şehir' başlıklı bülteni ve maskeleri takdim etti. Pandemi dönemi öncesi tüm birim müdürlerinin bizzat katıldığı toplantılar gerçekleştiren Bilecik Belediyesi, pandemi sürecinde de hizmet aksaması yaşanmaması için muhtarlar ile yüz yüze görüşerek, mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini not aldı. Mart ayı muhtar ziyareti kapsamında muhtarlarla bir araya gelen ilgili birim görevlileri, mahallelerde yapılacak çalışmalar hakkında da muhtarlara bilgi verdi.

Muhtarlar ise gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Semih Şahin ve belediye çalışanlarına teşekkür etti. - BİLECİK