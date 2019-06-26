Muhtarlara protokol kuralları anlatıldı

Kastamonu'da yerel yönetimler hizmet içi eğitim toplantısına katılan muhtarlara sertifikaları verildi.

Kastamonu'da yerel yönetimler hizmet içi eğitim toplantısına katılan muhtarlara sertifikaları verildi.

Vali Yaşar Karadeniz, Halk Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, sertifika almaya hak kazanan muhtarları kutladı.

Son yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yerel yöneticilerde önemli değişiklikler olduğuna işaret eden Karadeniz, İçişleri Bakanlığının talimatı doğrultusunda muhtarlara görev alanları ve yetkilerinin anlatıldığı seminer programı düzenlendiğini anlattı.

Seminerin olumlu sonuçları olacağına inandığını dile getiren Karadeniz, "Tosya, Devrekani ve merkezde seminerler tamamlandı. Bazı ilçelerimizde devam ediyor. Bu seminerin muhtarlarımız açısından ve hizmet ettiği vatandaşlar açısından önemli olacağını düşünüyorum. Seminerin kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarlarımız arasında daha sıcak köprünün kurulmasına vesile olmasını diliyorum." dedi.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ise seçimlerin kendisine yeni şeyler öğrettiğini belirterek, "Toplum artık daha fazla siyasete katılmak istiyor. Daha fazla şeffaflık ve daha fazla kucaklaşmak istiyor. Önümüzde olağan şartlarda 4 yıl seçimsiz bir dönem var. Önümüzdeki dönem siyasette yerel yönetimlerin ağırlığı giderek artacak. Bunun en önemli dayanaklarından biri de muhtarlar olacak." ifadelerini kullandı.

Muhtarların siyasete katılmasının önem taşıdığını vurgulayan Baltacı, Kastamonu ve ülkenin birikmiş sorunlarının çözümü için birlikte hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Belediye Başkan Vekili Mehmet Yurt da muhtarları seçilmelerinden dolayı kutladı.

Altı gün süren program kapsamında kurumlar tarafından 35 muhtara protokol kuralları, temel iletişim becerileri, turizm potansiyeli ve kültür varlıklarının korunması, kara yolu trafik güvenliği, sosyal destekler, koruyucu aile hizmetleri gibi konularda eğitim verildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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