Muhtarlara seminer verildi - Son Dakika
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Muhtarlara seminer verildi

6 saat önce

Erdek merkez ve kırsal mahalle muhtarlarına mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının anlatıldığı hizmet içi eğitim semineri verildi.

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Erdek merkez ve kırsal mahalle muhtarlarına mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumluluklarının anlatıldığı hizmet içi eğitim semineri verildi.


Seminerin açılış konuşmasını yapan Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, muhtarlara hitaben mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra muhtarların tüm mahalle halkını kucaklaması gerektiğini belirterek, kaymakamlık kapısının mahalle muhtarları ve halka açık olduğunu dile getirdi.


Program dahilinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü İsmail Tüfek tarafından Devlet Hiyerarşisi Tanıtımı (Merkezi Yönetim, İl ve İlçe Yönetimi, Mahalli İdare Yönetimi), muhtarlık müessesesi ve organları, muhtarların görev, yetki ve sorumlulukları, Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) konuları üzerinde slayt sunumu eşliğinde bilgilendirme yapıldı. - BALIKESİR

Kaymakamlık, Erdek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 01:16 Kaynak: İHA
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