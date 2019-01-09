Muhtarlara Uyuşturucu ile Mücadele Hakkında Bilgi Verildi

Eskişehir
Valiliğinin koordinasyonunda ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti
'nin katkılarıyla düzenlenen 'Uyuşturucu ile Mücadele Muhtarlar Toplantısı' gerçekleştirildi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
(ESOGÜ
) Prof. Dr. Fazıl Tekin
Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak
, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, kaymakamlar, kamu kurum ve kuruluşların müdürleri ve mahalle muhtarları katıldı.
"Terör ve uyuşturucunun çok sıkı bir ilişkisi var"
Toplantıda konuşan Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, uyuşturucunun son yıllarla tüm dünya ülkelerinin uğraştığı bir bela olduğunu söyleyerek, "21'inci yüzyıl iki tane bela ile uğraşıyor. Birisi terör diğeri ise uyuşturucu maddedir. Terör ve uyuşturucunun aslında çok sıkı da bir ilişkisi var. Dolayısıyla bu mücadelenin her ayağında bizlerin vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları (STK
) olarak olmamız gerekiyor. Karşımızdaki düşman çok büyük. Gerçekten yapılacak çok şey var. Yeşilay olarak biler de özellikle son dönemlerde gerek yöntem, bakış açısı, mücadele gücümüz gerçekten önemli adımlar attık. Ama şunun altını çizerek söylüyorum, özellikle uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tek başına devletin, STK'ların bir başarı elde etme ihtimali yok. Dünyanın her yerinde bu bir musibet, beladır. Yine dünya her yerinde ortak çalışma yapılarak aşılabilecek bir sorundur. Hatta öyle bir duruma geldi ki, dünyada bazı ülkeler, 'Bazı maddeleri serbest bırakalım. Verelim kurtulalım' hesabı yapmaya başladılar. Bu noktada da dünya ile mücadelemiz devam ediyor. Yeşilay sadece Türkiye'de bu mücadeleyi veren bir STK değil, özellikle bireylerin bağımlı olmasını önleme açısından mücadele veren, bunu da yaklaşık 3 yıl içerinde 52 ülkede Yeşilaylar açarak büyük bir çaba gösteren bir sivil toplum kuruluşudur" ifadelerini kullandı.
"Uyuşturucu gençleri ailesinden, eğitiminden, sosyal ve toplumsal hayattan koparmaktadır"
Ardından konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, uyuşturucuyla mücadele ile ilgili topyekün bir mücadele stratejisinin başlatıldığından bahsederek, "Uyuşturucu, bir milletin geleceği olan gençleri hedef almakta, maddi zarar vermenin ötesinde gençleri ailesinden, eğitiminden, sosyal ve toplumsal hayattan koparmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucu belasından korumak, sağlıklı nesiller yetiştirebilmek için uyuşturucuyu her boyutu ile irdelemek ve ne yapılması gerekiyorsa yapmak noktasında titizlik göstermek mecburiyetindeyiz. Gerek İçişleri Bakanlığımız, gerek kolluk kuvvetlerimiz eliyle valiliklerimiz bu konuda oldukça titizdir. İnşallah bu toplantı vesilesiyle uyuşturucu ile mücadelede kararlılığımızı bir kez daha tekrar etmiş ve mücadelemizi daha üst seviyeye taşımak için yapılacaklar noktasında toplumun tüm kesimleri ile birlikte fikir teatisinde bulunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.
"2018 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 135 kişi tutuklanmıştır" Vali Çakacak
, uyuşturucuyla mücadelede 2018 yılında Eskişehir hakkında değerlendirmede bulunarak, "Eskişehir'in her yerinde gece ve gündüz kesintisiz olarak güvenliği sağlamak için 3 bine yakın polis ve 500'e yakın da jandarmamız ile 24 saat esasına bağlı olarak büyük bir uyum, çalışma azmi ve özveri içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güvenliği sağlamak için ilimizin girişlerinde ve birçok noktasında kesintisiz yol arama ve kontrol faaliyetlerini, terör örgütleriyle etkili bir mücadeleyi, her türlü kaçakçılık ile mücadeleyi, organize suç örgütleriyle mücadeleyi; uyuşturucu ticareti, dağıtımı, kullanımı ile mücadeleyi, trafik suçlarıyla mücadeleyi; riskli park, cadde, sokak ve benzeri yerlerin denetimi dahil olmak üzere okullarımızın, 3 üniversitemizdeki 75 bin civarındaki öğrencimiz ile bunların yanında yaklaşık 150 bin civarındaki üniversite öncesi kademelerdeki öğrencimizin güvenliğinin sağlanması faaliyetlerine de büyük bir ciddiyetle devam ediyoruz. Genel güvenlik önlemlerinin yanında en çok üzerinde durup titizlendiğimiz bir başka konu ise uyuşturucu ile mücadeledir. Bu konuda da Eskişehir'de birçok tedbir aldık ve çalışma yaptık. Uyuşturucu ile mücadele devlet yöneticilerimizin öncelikli olarak odaklandıkları konuların başında gelmektedir. Ülkemizin terör örgütlerine karşı verdiği çok boyutlu, kararlı ve başarılı mücadelesi bu örgütlerin gerek finansmanında gerekse insan kaynağının temininde kullandığı uyuşturucu ticaretini büyük oranda engellemiştir. İlimizin genel durumuna baktığımızda 2018 yılında uyuşturucu ile mücadele kapsamında 834 olay gerçekleşmiş olup, bin 230 kişiye işlem yapılmış ve 135 kişi tutuklanmıştır. Tüm bu olaylarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilmiştir. 112 Komuta Kontrol Merkezine madde kullanımı ön tanısı ile 642 başvuru yapılmış; 291 adet hastaneye nakil, 220 adet nakil reddi, 13 yerinde müdahale, 44 olay yeri terk, 28 adet polise teslim şeklinde sonuçlandırılmıştır. Hastane AMATEM Polikliniğine başvuran hastaların ayakta veya yatarak tedavisi sağlanmaktadır. AMATEM Polikliniği ve AMATEM Servisi ilimiz Yunus Emre Devlet Hastanesinde hizmet vermeye devam etmektedir. AMATEM Polikliniği'ne 2018 yılında 2 bin 292 kişi ayaktan, 244 kişi yatarak tedavi başvurusunda bulunmuştur ve tedavi edilmiştir. Bilindiği üzere; 2018-2023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı yayımlanmış olup, kurulumuz üyesi kurum ve kuruluşların iştiraki ile Eskişehir ili 2019 yılı İl Eylem Planı hazırlanmış ve hazırlanan eylem planı çerçevesinde mücadele sürdürülmektedir" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından toplantı, uyuşturucu ile nasıl mücadele edileceği ve muhtarların üzerilerine düşen görevler hakkında sunumlar eşliğinde bilgiler verildi. - ESKİŞEHİR