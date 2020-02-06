Muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri - Son Dakika
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Muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim semineri

7 saat önce

Zonguldak'ta muhtarlar için hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.

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Zonguldak'ta muhtarlar için hizmet içi eğitim semineri düzenlendi.


Vali Erdoğan Bektaş kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve güvenli bir şekilde sunulması, olası sorunların hızlı bir şekilde yetkili makamlara iletilmesinin sağlanması amacıyla Valilikçe düzenlenen hizmet içi eğitim programında merkez ilçe, merkeze bağlı belde, mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.


Açılış konuşmasında seminere katılan muhtarlara katılımları nedeniyle teşekkür eden Vali Bektaş, Zonguldak'ta yürütülen ve hayata geçirilmeye çalışılan projeler konusunda muhtarlara bilgi verdi, çeşitli konulardaki görüş ve önerilerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi.


Muhtarlara yönelik hizmet içi eğitim programı Vali Yardımcısı Turgut Subaşı' nın başkanlığında devam etti. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
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