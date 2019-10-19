Son Dakika Haberleri: Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek
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Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek

2 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçike asker selamıyla destek verdi.

Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na asker selamıyla destek, System.String[]

Mersin'in Erdemli ilçesinde muhtarlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçike asker selamıyla destek verdi.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir araya gelen muhtarlar saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Burada Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerler için Fetih Suresi okundu, dua edildi.

Programa katılan ilçe protokolü ve muhtarlar harekate destek olmak amacıyla asker selamı verdi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:04 Kaynak: AA
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