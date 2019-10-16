Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Çorum'da mahalle muhtarları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kent merkezindeki mahalle muhtarları, Yeniyol Mahallesi Muhtarlığı'nda bir araya gelerek harekata destek açıklaması yaptı.

Muhtarların, "Barış Pınarı Harekatı'nda kalbimiz ve dualarımız Mehmetçiklerimizle beraber" yazılı pankart açtığı etkinlikte, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Yeniyol Mahallesi'ndeki Gazipaşa İlkokulunda eğitim gören Irak ve Suriyeli öğrenciler de ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Karakeçili Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, muhtarlar adına gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını söyledi.

Türk ordusunun ülkenin sınır güvenliği için mücadele ettiğini dile getiren Aydın, "Ülkemizin birliği, sınırlarımızın güvenliği için yapılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm güvenlik güçlerimize Allah güç, kuvvet versin, burunları kanamadan sağ salim dönmelerini nasip eylesin. Allah ordumuzu daima muzaffer eylesin. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Daha sonra Barış Pınarı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanması için dua edildi.