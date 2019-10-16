Muhtarlardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kahramanmaraş'ta mahalle muhtarları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kent merkezindeki mahalle muhtarları, Trabzon Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezi önünde bir araya gelerek harekata destek açıklaması yaptı.

Muhtarlar, "Kahramanmaraş'tan Barış Pınarı Harekatı Kahramanlarına Selam Olsun" yazılı pankart açarak asker selamı verdi.

Onikişubat Muhtarlar Derneği Başkanı ve Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak, muhtarlar adına yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanında olduklarını söyledi.

Sınır harekatıyla bölge halkını terör örgütlerinden korumanın amaçlandığını ifade eden Gürbak, " Fırat'ın doğusunda barışı temin edeceğiz. Başkomutanın ve şanlı ordumuzun tam destek arkasındayız." dedi.