Üye Girişi
Muhtarlardan başarılı kız çocuğuna kuzu hediyesi - Son Dakika

Muhtarlardan başarılı kız çocuğuna kuzu hediyesi

18.06.2021 10:16

Muhtarlardan başarılı kız çocuğuna kuzu hediyesi Muş'un Varto ilçesindeki köy muhtarları, başarılı olan Hamurpet İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rozerin Akçiçek'e kuzu hediye etti.

Muhtarlardan başarılı kız çocuğuna kuzu hediyesi

MUŞ - Muş'un Varto ilçesindeki köy muhtarları, başarılı olan Hamurpet İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rozerin Akçiçek'e kuzu hediye etti.

16 öğretmen ve 245 öğrencisi bulunan Hamurpet İmam Hatip Ortaokuluna taşımalı gelen öğrenciler arasında birinci olan Rozerin Akçiçek için köy muhtarları bir program düzenledi. Varto İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Toklu Jandarma Karakol Komutanı, Okul Müdürü Eray Özer, 8 köyün muhtarı, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Okul birincisi Rozerin Akçiçek'e kuzu hediye eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne ve muhtarlar, öğrencileri motive etmek için hediye takdimini geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne, Hamurpet İmam Hatip Ortaokulunun bölgenin en ihtişamlı ve en güzel okulu olduğunu belirterek, "Taşımalı eğitimin olduğu okulumuzda, köy muhtarlarımız kendi aralarında bir kampanya düzenlemişler. Öğrencilerimizi teşvik ve motive etmek için bu yıl okul birincisi olan öğrencimize kendi aralarında bir hediye ayarlamışlar. Hediyenin kuzu olması tabi ki ayrı bir güzellik olmuş. Çocuklarımız için, muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Göstermiş oldukları iyi niyetten ve eğitime vermiş oldukları destekten dolayı gerçekten bizimde göğsümüz kabardı. Bu tarz eğitime dair çalışmaların devamını diliyorum" dedi.

Muhtarlar adına bir konuşma yapan Derince Köyü Muhtarı Mehmet Şah Uçucu ise okul birincisi olan öğrenciye bir kuzu hediye ettiklerini belirterek, "Muhtar arkadaşlarımız ve okul idaresiyle böyle bir çalışmamız oldu. Bu tür hediyelerin her yıl verilmesini istiyoruz. Ne kadar hediye gelirse öğrencilerimiz o kadar yarışmaya girerek başarılarını arttırır. İlçe Milli Eğitim Müdürüme ve muhtar arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Okul Müdürü Eray Özer de, bir ilki gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Okul birincimize köy muhtarlarımız bir kuzu hediye etti. Amacımız bundan sonraki süreçte de bunu devamlı yaşatmak. Bu konuda çok mutluyuz. Umarım daim olur" diye konuştu.

Kuzusunu muhtarlardan alan Hamurpet İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Rozerin Akçiçek ise "Birinci olmak güzel bir şey. Değerli arkadaşlarım arasında birinci olduğum için kendilerine örnek olmam çok güzel bir şey. Muhtarlardan hediye olarak aldığım kuzuyu ise besleyeceğim" şeklinde konuştu.

Muhtarlardan başarılı kız çocuğuna kuzu hediyesi
Muhtarlardan başarılı kız çocuğuna kuzu hediyesi
Muhtarlardan başarılı kız çocuğuna kuzu hediyesi
Muhtarlardan başarılı kız çocuğuna kuzu hediyesi

İmam Hatip, Hisarcık, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtarlardan başarılı kız çocuğuna kuzu hediyesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz 12:02 Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı 11:52 Karısının patronuna şantaj yaptı! Tüm parasına el koyup, götürdüğü ormanda zorla senet imzalattı Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti 11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti 11:41 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı 11:03 Edis'in şarkısıyla kendinden geçti! İrem Derici o anlarını sosyal medyada paylaştı Taşa 10:33 Taşa "Tecavüz ediliyorum" yazan küçük kızın annesi, olayın ardından şoka girdi
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 10:31 Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor 10:17 1 ton 650 kilogramlık dev kurbanlık görenleri hayrete düşürüyor

Son Dakika Haberleri
12:02 Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı
12:01 Polisler ile HDP'li Beştaş arasında çadır tartışması çıktı: Silahlı saldırgan içeri girip cinayet işliyor, siz çadırı koruyorsunuz
11:48 AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir
11:42 Son Dakika! Anayasa Mahkemesi raportörü, HDP'ye kapatma iddianamesinin kabulünü talep etti
11:40 İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek
11:40 Yeni Puyol, Çağlar Söyüncü olacak! Barcelona, milli futbolcu için harekete geçti
11:39 Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi
11:01 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 499 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 Dolar güne düşüle başladı! 8,65'ten işlem görüyor
10:57 Fenerbahçe'de yeni teknik adam seçimden sonra açıklanacak
Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı Son Dakika! HDP il binasına girerek bir kişiyi öldüren saldırgan tutuklandı         
12:03
Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı Bekçi, çeşmenin başında bekleyen köpeğe eliyle su içirdi! O görüntüler, yürekleri ısıttı         
11:53
AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir AFAD Başkanı Taşdelen'den tedirgin eden uyarı: Böcek istilası söz konusu olabilir         
11:48
İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek İşletmeler nefes alacak! Yapılandırma ile 135 bin liralık borcun 54 bin lirası silinecek         
11:41
Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi Eşini öldürdü, çalılıklar arasında saklanırken yakayı ele verdi         
11:39
PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak PTT'de yeni dönem balşıyor: İstanbul'da elektrikli skuter ile dağıtım yapacak         
10:51
İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: İstanbul'da aşılama Temmuz başında bitecek, bayramı bayram gibi yaşayacağız inşallah         
10:33
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi Berat Albayrak ve eşi aylar sonra bir düğünde görüntülendi         
09:14
Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart Raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacaklar! Bahçeli'den seçim için 3 şart         
08:48
İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü İBB Meclisi'ni, CHP'li Fahrettin Kayhan'ın 15 Temmuz iddiası karıştırdı: AK Partili Göksu kürsüye yürüdü         
08:23
Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım Erkan Petekkaya, Kırmızı Oda'ya veda etti: Siz olmasaydınız rolü öyle oynayamazdım         
07:45
"Kadın dediğin hafif ele gelecek" diyen Tuğba Ekinci kırmızı bikinili pozunu paylaştı         
20:12
HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış HDP binasına girerek Deniz Poyraz'ı öldüren saldırgan, kadının cansız bedenini Whatsapp durumunda paylaşmış         
19:26
Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu Aşı tartışması sosyal medyayı ikiye böldü! QNB Finanbank Genel Müdürü'nün maili olay oldu         
16:32
40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış 40 milyonluk servetini bağışlamış! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan adam tüm parasını eğitime adamış         
16:12
Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor Ameliyat sonrası göğüslerini gören kadın doktora dava açtı! 100 bin liralık tazminat istiyor         
15:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 12:12:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtarlardan başarılı kız çocuğuna kuzu hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement