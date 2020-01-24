Muhtarlardan Başkan Büyükakın'a tramvay teşekkürü - Son Dakika
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Muhtarlardan Başkan Büyükakın'a tramvay teşekkürü

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Kuruçeşme bölgesindeki mahallelerin muhtarları, tramvay hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Muhtarlardan Başkan Büyükakın'a tramvay teşekkürü, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Kuruçeşme bölgesindeki mahallelerin muhtarları, tramvay hizmetinden dolayı teşekkür etti.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Hatip Köy Muhtarı Habibe Aksoy, Doğan Mahallesi Muhtarı Sadettin Ölmez, Fatih Mahallesi Muhtarı Musa Temel, Akpınar Mahalle Muhtarı Erhan Aydın, Kulfallı Muhtarı Yüksel Oğuz ve Yenimahalle Muhtarı Yasin Duman'ı makamında konuk etti. Akçaray Tramvay hattının Kuruçeşme merkeze kadar gelecek olmasından dolayı duydukları memnuniyetlerini Başkan Büyükakın'a ileten muhtarlar, verilen tüm hizmetler için de bir kez daha teşekkür ettiler.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit ilçesi Kuruçeşme bölgesinde hayata geçireceği projelerle bölgede çok önemli hizmetlere kavuşacağını da vurgulayan Başkan Büyükakın, "Bu anlamda muhtarlarımızla birlikte yol yürüyoruz" diyerek konuk muhtarlarla istişare yaptı. Kocaelililerin Akçaray'a teveccühünün çok büyük olduğunu, kaliteli ve konforlu ulaşımla vatandaşımıza hizmet ettiklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Akçaray hattı üzerinde en yoğun dönemde günlük en fazla 320 sefer ve 50 bin 925 vatandaşımızı misafir ettik. Bu yolculuk değerlerinin toplu taşımada ne kadar kıymetli olduğunu da ifade etmek isterim" dedi.


Toplu taşımadaki kullanım oranını artırmak için yoğun bir gündem içerisinde olduklarını da belirten Büyükakın, "Bu nedenle attığımız ve atacağımız her adımda bu hedefimize uygun oluyor. Kocaeli'deki toplu taşımanın daha fazla kullanılması için raylı sistemlerdeki yatırımlarımız da sürüyor. Kocaeli Şehir Hastanesi bölgesine gidecek tramvay projemizin de şehrimize büyük bir katkı sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.


Birliktelik yapılan görüş alıverişinin ardından sona erdi. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Kuruçeşme, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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