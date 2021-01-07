Muhtarlardan Başkan Dutlulu'ya teşekkür - Son Dakika

Muhtarlardan Başkan Dutlulu'ya teşekkür

07.01.2021 18:07
Muhtarlardan Başkan Dutlulu'ya teşekkür, System.String[]

Akhisarlı muhtarlar, çevreyolu çalışması nedeniyle alternatif güzergahlarda bulunan yolların bakım, onarım ve düzenlemesini yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Akhisarlı muhtarlar, çevreyolu çalışması nedeniyle alternatif güzergahlarda bulunan yolların bakım, onarım ve düzenlemesini yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

Akhisar Belediyesi, çevre yolunun tamamlanmasının ardından üst geçit yapımı için UKOME kararı ile kapatılan Akhisar- Zeytinliova yoluna alternatif olarak kullanılan yolların düzenlenmesini tamamladı. Akhisar Belediyesi'nin yaptığı yol çalışmaları ile 19 kırsal mahallenin ulaşım mağduriyeti ortadan kalkarken, vatandaşlar ve mahalle muhtarları yapılan hizmetten dolayı Başkan Besim Dutlulu'yu ziyaret ederek memnuniyetlerini ifade etti.

Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı İhsan Gümüş yaptığı konuşmasında, "Sayın Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve ekibine yaptıkları çalışmalar sebebiyle teşekkür ederiz. Halkımızın yaşadığı ulaşım mağduriyeti sayelerinde ortadan kalktı. İhtiyacımız olan her talebimizde sayın başkanımız bizlere yardımcı oluyor. Tüm muhtar arkadaşlarım ve mahalle halkımız adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz." dedi.

Nazik ziyaretleri için muhtarlara teşekkürlerini ileten Başkan Dutlulu, her zaman muhtarların yanında olduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Çevre yolu çalışmaları sebebiyle UKOME kararıyla kapatılan Zeytinliova Mahallesi yoluna alternatif olarak kullanılan yollarda yaptığımız çalışmalar sayesinde ulaşım mağduriyetlerini giderdiğimiz kırsal mahallelerimizin muhtarları teşekkürlerini iletmek üzere belediyemizi ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın ihtiyacı olduğu her alanda çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz." - MANİSA

Muhtarlardan Başkan Dutlulu'ya teşekkür
Muhtarlardan Başkan Dutlulu'ya teşekkür

Besim Dutlulu, Zeytinliova, Üst Geçit, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtarlardan Başkan Dutlulu'ya teşekkür - Son Dakika


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