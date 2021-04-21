Muhtarlardan Başkan Ergün'e Hizmet Teşekkürü - Son Dakika

Muhtarlardan Başkan Ergün'e Hizmet Teşekkürü

21.04.2021 13:45
Muhtarlardan Başkan Ergün'e Hizmet Teşekkürü, System.String[]

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Koruköy, Yayla ve Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan'ı makamında ağırladı.

Ziyarette muhtarlar, mahallelerine yapılan ve yapılacak olan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede sürdürdüğü çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, Yunusemre ilçesine bağlı Koruköy Mahalle Muhtarı Arif Varol, Yayla Mahalle Muhtarı Erdoğan Turak ve Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan'ı makamında ağırladı. Yapılacak yatırımlar ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan ziyarette mahalle muhtarları, mahallelerinde bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, "Her zaman bizlere bir telefon kadar yakın olan ve Büyükşehir Belediye Meclisinde verdiği müjdeli haberler ile bizleri çok mutlu eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e hizmetlerinden çok teşekkür ediyoruz. Her kesimin de takdir ederek takip ettiği çalışmalardan çok memnunuz. Mahallelerimize verilen sözler tutularak artık daha yaşanabilir yerler haline geliyor. Bu doğrultuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Vatandaşlarımızın yüzlerini güldürmeye devam edeceğiz"

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda 17 ilçemizde bulunan mahallelerimize ayrım yapmadan hizmet götürmeye devam ediyoruz. Kamuoyunun da bildiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanımızın müjdesi ile 5 ilçemize bağlı 17 mahallemizin alt ve üstyapı sorunlarına son vermek yeni bir kredi talebinde bulunduk. Yapılacak olan bu çalışmalarımız yaklaşık 5 bin 500 kişilik nüfusa hitap edecek. MASKİ olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve hizmet odaklı çalışmalarımıza her gün bir yenisini ekleyerek başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın yüzlerini güldürecek hizmetleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Muhtarlardan Başkan Ergün'e Hizmet Teşekkürü

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Cengiz Ergün, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muhtarlardan Başkan Ergün'e Hizmet Teşekkürü - Son Dakika


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