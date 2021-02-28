Muhtarlardan Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika

Muhtarlardan Başkan Gürkan'a ziyaret

28.02.2021 15:46
Muhtarlardan Başkan Gürkan'a ziyaret, System.String[]

Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz ve dernek üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, bölgelerinde bulunan mahallelerin sorun ve taleplerin ilettiler.

Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı ve Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz ve dernek üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret ederek, bölgelerinde bulunan mahallelerin sorun ve taleplerin ilettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkan ve üyeleriyle bir araya geldi. Yeşilyurt ilçesinde mahallelerle ilgili talep ve sorunların görüşüldüğü ziyarette Gürkan, muhtarlarla istişarede bulunarak mahallelerin sorunlarını çözüme kavuşturulması adına ilgili birimler ve muhtarların koordineli bir şekilde çalışılacağını söyledi.

Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yeşiltepe Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz, talep ve sorunları iletmek için Başkan Gürkan ile bir araya geldiklerini ifade ederek, "Yeşilyurt Muhtarlar Derneği yöneticilerimizle birlikte değerli başkanımızı ziyaret ettik. Ziyaretimizde bölgemizin, mahallelerimizin taleplerini, sıkıntılarını yani dünün değil yapılmış bitmiş günün ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını başkanımıza iletmek için görüşme gerçekleştirdik. Bizler talep ve isteklerimizi başkanımıza ileteceğiz. Yapılması öncelikli olan işlerimizin planlar dahilinde başkanımızı bölgemize hizmet ve katkılar sağlayacaktır. Yaptığı çalışmalardan dolayı başkanımıza şahsım ve yönetimim adına teşekkür ediyorum" dedi.

Muhtarları nehrin demokrasi gözü olarak tarif ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Biz muhtarlarımızla, STK'larımızla, meslek örgütlerimizle olsun kısacası sosyal taraflar dediğimiz STK'larla olsun belediyelerimizin işlerini yaparken yerelde katılımcı belediyecilik ve birlikte yönetim anlayışı içerisinde STK'larla yakın temas içerisindeyiz. Biz muhtarları tarif ederken nehrin demokrasi gözü olarak tarif ediyoruz. Yani demokrasi bir nehirse onu besleyen muhtarlarımızdır diye ifade ediyoruz. Dolayısıyla muhtarlarımızın özellikle kendi mahallelerinde belirlemiş olduğu sorunlar hem bizim yol haritamızın hem de yön pusulamızın oluşmasında bize önemli bir katkı sağlamaktadır. Muhtarlarımızın kendi mahallelerinde ne gibi problem ve sıkıntıları varsa ilgili birimdeki arkadaşlarımızla bu konuları çözme noktasında gerekli koordinasyonu sağlamak için ne gerekiyorsa onu da yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Muhtarlardan Başkan Gürkan'a ziyaret
Muhtarlardan Başkan Gürkan'a ziyaret
Muhtarlardan Başkan Gürkan'a ziyaret

Sivil Toplum Kuruluşları, Selahattin Gürkan, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muhtarlardan Başkan Gürkan'a ziyaret - Son Dakika


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