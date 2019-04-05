Muhtarlardan Başkan Kılıç'a Ziyaret
1 saat önce
Erenler İlçesi muhtarları Belediye Başkanı Fevzi Kılıç'ı makamında ziyaret ederek başarı diledi.
Erenler İlçesi
muhtarları Belediye Başkanı Fevzi Kılıç
'ı makamında ziyaret ederek başarı diledi.
31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilen Fevzi Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretleri başladı. Ziyaretler kapsamında ilk olarak ilçesinin mahalle muhtarları Kılıç'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Kılıç,"Seçim sürecinde ifade ettiğimiz gibi sivil toplum kuruluşlarımızla, muhtarlarımızla ve halkımızla her zaman iç içe olacağız. İnşallah sizlerle de düzenli periyotlarda bir araya gelerek ilçemiz için neler yapabileceğimizi istişare edeceğiz. Ben ziyaretinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, başarılarılar diliyorum " ifadelerini kullandı.
"Tebrik etti"
Grup adına söz alan Erenler Muhtarlar Derneği Başkanı ve Yazılı Mahallesi Muhtarı Şaban Süleyman ise, 33 mahalle muhtarı ile Başkan Kılıç'ın destekçisi olduklarını ifade ederek, "Başkanımızın ifade ettiği gibi her zaman birlikte hareket ederek ilçemiz adına güzel çalışmalara imza atacağız. Ben Başkanımızı tekrardan muhtarlarımız adına tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:30 Kaynak: İHA
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