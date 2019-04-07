Muhtarlardan Başkan Oğuz'a Ziyaret
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz'a, ilçedeki muhtarlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
31 Mart yerel seçimlerinde Kahramankazan
Belediye Başkanı seçilen Serhat Oğuz
'a, ilçedeki muhtarlar hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Oğuz, "Sizler vatandaşa dokunan ilk elimizsiniz. Belediye olarak her zaman yanınızdayız, sizlerle omuz omuza hizmet edeceğiz" dedi.
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'a, 31 Mart yerel seçimlerinde seçilerek görevlerine başlayan muhtarlar hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Muhtarlar, Başkan Oğuz'a görevinde başarılar diledi. Başkan Oğuz da, seçimler sonucunda göreve gelen muhtarlara, hayırlı olsun temennisinde bulunarak, başarılar diledi. Başkan Oğuz, makamında kabul ettiği muhtarlarla daha sonra bir toplantı gerçekleştirdi.
"Her zaman yanınızdayız"
Başkan Oğuz burada yaptığı konuşmada, muhtarlara nazik ziyaretlerinden dolayı şükranlarını sunduğunu söyledi. Oğuz, "Sizler bizim vatandaşa dokunan ilk elimizsiniz. Mahallelerimizde vatandaşlarımızın ilk ulaştığı makamsınız. Kahramanakazan Belediyesi olarak her zaman tüm muhtarlarımızın her zaman yanınızda olacağız. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte sizlerle birlikte omuz omuza hizmet edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 12:52 Kaynak: İHA
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