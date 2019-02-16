Muhtarlardan Başkan Özkan'a "Veda Kahvaltısı"
30 dakika önce
Kütahya'nın Simav ilçesinde, 119 köy ve mahalle muhtarının kayıtlı bulunduğu Muhtarlar Derneği tarafından, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmayan Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve Muhtarlar için veda toplantısı organize edildi.
Kütahya
'nın Simav
ilçesinde, 119 köy ve mahalle muhtarının kayıtlı bulunduğu Muhtarlar Derneği tarafından, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmayan Belediye Başkanı Süleyman Özkan
ve Muhtarlar için veda toplantısı organize edildi. Toplantıya Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim
, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Protokol Üyeleri, Mahalle ve Köy Muhtarları ile davetliler katıldı. Eynal Kaplıcalarında düzenlenen kahvaltılı veda töreninde duygulu anlar yaşandı.
Simav Muhtarlar Derneği Başkanı, 5 yıl boyunca Simav'a hizmet eden Belediye Başkanı ve Muhtarlara teşekkür etti. Şahin " Simav'da göreve talip olan Belediye Başkan adaylarına ve Muhtar adaylarına başarılar diliyoruz. Muhtarlarımızın her zaman yanında olup hizmet desteği veren, Kaymakam Türker Çağatay Halim
ve Belediye Başkanı Süleyman Özkan'a Dernek üyelerimiz adına birer plaket takdim ediyoruz" dedi.
Veda töreninde birer konuşma yapan Kaymakam Halim ve Başkan Özkan, Çalışmaları ve nazik davetlerinden dolayı tüm muhtarlara teşekkür ederek başarılar diledi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:20 Kaynak: İHA
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