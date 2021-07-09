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Muhtarlardan'birlik' toplantısı - Son Dakika

Muhtarlardan'birlik' toplantısı

09.07.2021 16:16
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Mustafakemalpaşa Muhtar Derneği Başkanlığı'nın düzenlediği istişare toplantısında mahallelerin meseleleri masaya yatırıldı.

Mustafakemalpaşa Muhtar Derneği Başkanlığı'nın düzenlediği istişare toplantısında mahallelerin meseleleri masaya yatırıldı.

Muradiye Sarnıç Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Başkan Yardımcıları Ercan Leblebici ve Erol Pektez, Jandarma Komutan Vekili Erdoğan Muluk, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Kemal Aydın, Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a mahallelerin gelişimine yönelik hayata geçirdiği çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Kırsal ve merkez 131 mahallenin her meselesini gündeme alarak ilgili mercilere ilettiklerini kaydeden Aydın, "Bizim en büyük gücümüz birliğimiz. Meselelerimizi Mustafakemalpaşa'daki tüm kurum ve kuruluşların desteği ve koordinasyonuyla çözmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bütün muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Kanar ise konuşmasında, merkez ve kırsal ayırt etmeden bütün Mustafakemalpaşa'ya hizmet vermek için çalıştıklarını kaydetti.

Mustafakemalpaşa'da yürütülen projeler hakkında muhtarlara bilgiler veren Başkan Kanar, "Mahallelerimizin alt ve üst yapısından üreticisine kadar her kesime dönük çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu hizmet yolunda en büyük desteğimiz, ekibimiz olarak gördüğümüz 131 mahallemizin muhtarıdır. Muhtarlarımızla birlikte canla başla çalışmaya, mahallelerimizde yaşam ve hizmet kalitesi arttırmaya devam edeceğiz" dedi.

Yemekli toplantıda muhtarlarda mahallerine yönelik isteklerini iletti. - BURSA

Muhtarlardan'birlik' toplantısı
Muhtarlardan'birlik' toplantısı

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Muhtar, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Muhtarlardan'birlik' toplantısı - Son Dakika


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