Muhtarlardan Demirkol'a Teşekkür

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, teşekkür ziyaretinde bulunan Dağeteği ve Güzelyurt kırsal mahalle muhtarlarını makamında misafir etti.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, teşekkür ziyaretinde bulunan Dağeteği ve Güzelyurt kırsal mahalle muhtarlarını makamında misafir etti. Mahallelerde yapılan çalışmalara ilişkin muhtarlar ile sohbet eden Demirkol, kırsal ve merkez mahalle ayrımı yapmadan çalıştıklarını söyledi.



Dağeteği kırsal Mahalle Muhtarı Hasan Erten ve Güzelyurt kırsal Mahalle Muhtarı Mahmut Güzel, Fevzi Demirkol'u ziyaret etti. Mahallelerinde yapılan çalışmalara ilişkin teşekkür ziyaretinde bulunan her iki muhtar, Demirkol ile sohbet ederek, yaptığı çalışmalardan dolayı mahalle sakinlerinin de teşekkür dileklerini ilettiler. Haliliye Belediyesi olarak kırsal ve merkez mahalle ayrımı yapmadan 170 mahallede çalıştıklarının altını çizen Demirkol, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Dağeteği Mahallemiz ile Güzelyurt Mahallemize yapmış olduğumuz hizmetlerden dolayı vefalı davranış göstererek teşekkür ziyaretine gelen Dağeteği Mahalle Muhtarımız Sayın Hasan Erten ve Güzelyurt Mahalle Muhtarımız Mahmut Güzel'in şahsında tüm mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum "dedi.



Dağeteği Mahalle Muhtarı Hasan Erten ise "Başkanımız Fevzi Demirkol'un fen işleri müdürlüğü ekipleri, mahallemizin mezralarında çalışmaları devam etmektedir. Bu çalışmalarından dolayı başkanımıza teşekkür ziyaretinde bulunduk" dedi.



Güzelyurt Mahalle Muhtarı Mahmut Güzel de, "Dağeteği muhtarımızla birlikte Fevzi Demirkol başkanımıza teşekkür etmek için ziyaret ettik. Köy içi stabilize yollarımız yapıldı. Çalışmalardan çok memnunuz. Başkanımızdan razıyız, Allah kendisinden razı olsun" ifadelerini kullandı.



Açıklamalarının ardından muhtarlar, makamda ayrıldı. - ŞANLIURFA

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