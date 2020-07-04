Muhtarlardan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne teşekkür ziyareti - Son Dakika

Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu, pandemi döneminde mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut ve beraberindeki heyet, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ederek tüm sağlık çalışanlarını tebrik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aykut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın pandeminin başladığı günden bu yana vermiş olduğu emeği ve hassasiyete tüm Türkiye'nin şahitlik ettiğini belirterek, "Zorlu bir sınavdan geçen halkımız, yetkililerimizin özverili çalışmaları sayesinde en az kayıp ile süreci tamamlamaya çalışıyor. Emeklerinin karşılığını ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarımıza, başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Sayın Kemal Memişoğlu olmak üzere şükranlarımızı sunar, teşekkürü borç biliriz." ifadelerini kullandı.

Aykut, tüm muhtarlar adına Memiş'e teşekkür plaketi takdim etti.