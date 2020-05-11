Muhtarlardan karantinaya alınan mahalleye gıda desteği - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Valilik tarafından 14 gün karantinaya alınan Karaağaç Mahallesine muhtarlar gıda paketi desteğinde bulundu.



14 günlük karantinaya alınan Salihli'nin Karaağaç Mahallesine, destekler devam ederken, son destek ise Salihli'nin 21 mahalle muhtarından geldi. Salihli'nin Keli, Kapanca, Kemerdamları, Pazarköy, Atatürk, Çökelek, Kurttutan, Karaoğlanlı, Yılmaz, Kabazlı, Emirhacılı, Aksoy, Cumhuriyet, Sağlık, Yenipazar, Kordon, Beylikli, Köseali, Yağmurlar, Yeşilkavak ve Namık Kemal Mahallesi muhtarları, kendi aralarında topladıkları para ile gıda paketi aldı. Muhtarlar aldıkları gıda paketlerini mahalle halkına dağıtılmak üzere kontrol noktasında Karaağaç Mahalle Muhtarı Davut Parlak'a teslim etti.



Çocukları da unutmadılar



21 mahalle muhtarı, karantinadaki Karaağaç Mahallesindeki çocukları da unutmadı. Muhtarlar, gıda paketinin yanı sıra çocuklar içinde top gönderdi. Karaağaç Mahalle Muhtarı Davut Parlak da bu zor zamanlarında mahalle halkına gıda paketi desteğinde bulunan meslektaşlarına teşekkür etti. - MANİSA