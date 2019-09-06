Son Dakika Haberleri: Muhtarlardan Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret
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Muhtarlardan Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret

57 dakika önce

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli muhtarlar, ilçeye yeni atanan Kaymakam Davut Sinanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Muhtarlardan Kaymakam Sinanoğlu'na ziyaret, System.String[]

Şırnak'ın Cizre ilçesinde görevli muhtarlar, ilçeye yeni atanan Kaymakam Davut Sinanoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Davut Sinanoğlu, ilçenin gelişmesi ve hizmetlerin gelmesinde köylerin yetkilisi olan muhtarlara önemli görevler düştüğünü söyledi. Kaymakam Sinanoğlu, devletin köydeki temsilcisi konumunda olan muhtarların, devletinin ve milletinin yanında ve menfaatlerini gözeterek çalışmak ve hizmet üretmek durumunda olduğunu ifade etti.


Kaymakam Sinanoğlu, muhtarlarla işbirliği içinde çalışacağını belirterek ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. - ŞIRNAK

Davut Sinanoğlu, Şırnak, Cizre, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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