Muhtarlardan 'Mehmetçiğe' destek

Ordulu muhtarlar, Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulundu, asker selamı ile Mehmetçiğe destek çıktı

ORDU - Ordu'da görev yapan mahalle muhtarları, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan askerlere moral vermek ve destek olmak amacıyla bir miktar para yardımında bulundu.

Altınordu Muhtarlar Derneği'ne üye bazı muhtarlar, başlattıkları kampanya kapsamında kendi aralarında topladıkları bir miktar parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı. Yaklaşık 60 muhtar adına toplanan para, banka aracılığı ile Mehmetçik Vakfı'na gönderildi. Askerlere moral ve destek adına olmak adına düzenlenen bağışta muhtarlar, asker selamı vererek Mehmetçiğe destek de oldu.

Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Olgun Öztürk, dernek olarak muhtarlar ile birlikte Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmak için karar aldıklarını belirtti. Mehmetçiklere başarılar da dileyen Öztürk, "Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Nazım Felek, terörle mücadele planı kapsamında Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri ve kahraman Mehmetçiklere destek olmak ve moral vermek adına bağışta bulunduklarını belirtti. Felek, "Derneğimiz adına Mehmetçik Vakfı'na bağış yaparak, destek olmak istedik. Kalbimiz, dualarımız her zaman olduğu gibi Mehmetçiklerimizle beraberdir" diyerek, şehitlere rahmet ve ailelerine başsağlığı, gazilere ise acil şifalar diledi.

Yeni Mahalle Muhtarı Elvan Bektaş her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtirken, Kumbaşı Mahalle Muhtarı Nevin Gül de dualarının Mehmetçikle birlikte olduğunu ifade etti.

Muhtarlar, bağışta bulunduktan sonra banka önünde asker selamı vererek, Mehmetçiğe destek oldu.