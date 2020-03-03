Muhtarlardan Mehmetçiğe tam destek - Son Dakika
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Muhtarlardan Mehmetçiğe tam destek

7 saat önce

İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra Sındırgılı muhtarlar Mehmetçiğe destek için toplandı.

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İdlib'de 34 askerin şehit olduğu saldırıdan sonra Sındırgılı muhtarlar Mehmetçiğe destek için toplandı.


Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 74 mahalle muhtarı, Bahar Kalkanı Harekatında Mehmetçiğe destek için Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş'ın önderliğinde toplanarak, Muhtarlar Derneği önünde destek açıklamasında bulundu. Sındırgı'nın bayrak için, vatan için her zaman bir ve beraber olduğunu, Mehmetçiğin yanında olduğunu belirten Ekrem Yavaş, "İdlib'te savaş halindeyiz. Şehit olan kardeşlerimiz, askerlerimiz var, hepsinin mekanları cennet olsun. Sındırgı olarak bugün birlik ve beraberlik içerisinde, bu bayrak altında ilelebet yaşayabilmenin ancak güçlü bir şekilde mümkün olabileceğini, düşünüyoruz. Askerimizin, ordumuzun her daim yanındayız. Bayrağımızın yanındayız. Devletimizi destekliyoruz. Orada Suriye'de mücadele eden askerlerimizin saçının teline dahi Rabbim herhangi bir şey değdirmesin, inşallah ve sağ salim ailelerine ulaşsınlar. O toplumlarda Arap baharı diyerek insanları bir birlerine düşürdüler. Bugün Bahar Kalkanı Harekatı ile, o bölgede, kendi yurtlarında barış içerisinde yaşamalarını sağlayabilmek için, bir barış harekatının içerisindeyiz. Bu sebeple ne kadar şehit olan kardeşimiz varsa, Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Ailelerine sabırlar versin. Bizler de bugün orada çarpışan kardeşlerimize hem dua ediyoruz, hem de onların yanında olduğumuzu belirterek Türk bayrağının altında onlara selam söylüyoruz. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Rabbim onları kazasız, belasız evlerine, sevdiklerine kavuştursun. Operasyonda görev yapan Mehmetçiğimizin saçının teline zarar vermesin Rabbim. Biz her alanda, her konuda devletimizin, ordumuzun, Mehmetçiğimizin yanındayız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Sındırgı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
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