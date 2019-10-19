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Muhtarlardan Metmetçik'e destek

57 dakika önce

Muhtarlardan Metmetçik'e destekİSTANBUL - Silivri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende bir araya gelen muhtarlar, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Muhtarlardan Metmetçik'e destek

İSTANBUL - Silivri'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende bir araya gelen muhtarlar, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e destek verdi.

19 Ekim Muhtarlar Günü Silivri sahilinde bulunan Atatürk anıtında düzenlenen program ile kutladı. Kutlama programında ilçede bulunan muhtarlar hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı. Çelenk sunumu sonrasında dernek Başkanı Muharrem Eren ile Piri Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Serhat Ateş ve Fatih Mahallesi Muhtarı Sadiye Yönet, asker selamı vererek Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik'e destek verdi.

Çelenk sunumunun ardından konuşan Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren, "Bugüne kadar muhtarlara hak ettiği değeri veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bizlere ilk olarak 2015 yılında kutlanmaya başlanan muhtarlar gününü hediye ettiği için huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Dualarımızın şanlı ordumuz le birlikte olduğunu belirtmek istiyorum. Geçmişte yedi düvele meydan okuyan şanlı ordumuz bugün de aynısını yapıyor. Barış Pınarı operasyonu ile sadece terör örgütlerinin kökü kazınmıyor. Aynı zamanda Türkiye'yi bölmek isteyenlere bir kez daha ders veriyor. Tüm muhtarlar olarak aynı zamanda ordumuzun emrindeyiz. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Muhtarlardan Metmetçik'e destek

Barış Pınarı Harekatı, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 06:58 Kaynak: İHA
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