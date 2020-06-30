Muhtarlardan Milletvekili Ahmet Aydın'a teşekkür - Son Dakika

Muhtarlardan Milletvekili Ahmet Aydın'a teşekkür
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Erkenek içme suyu sorunun çözüme kavuşması ve tüm hizmetler için Ahmet Aydın'a teşekkür etti.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Erkenek içme suyu sorunun çözüme kavuşması ve tüm hizmetler için Ahmet Aydın'a teşekkür etti.
Gölbaşı ilçesine bağlı köy muhtarları, Gölbaşı ilçesinde kangren haline gelen içme suyu sorununun kökten çözülmesi ve verilen tüm hizmetler için Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın 'a teşekkür etti.
Gölbaşı ilçesinin 12 köy muhtarı adına konuşan Aşağı Nasırlı Köyü Muhtarı Vakkas Burak, "Köylerimizde özellikle yaz aylarında yıllarca içme suyu sıkıntısı çektik. Bu sorunumuzu kısa sürede değerlendirerek, çözüm noktasında göstermiş olduğu gayretlerden dolayı sayın vekilimize çok teşekkür ediyoruz. Köylerimizde artık su sorunu yaşamayacağız. Muhtarlar olarak biz buna şahidiz. Vekilimiz köylerimizi ziyaret ederek, bizlerin ve vatandaşların sorunlarını dinliyor ve ivedi bir şekilde çözüm üreterek, bütün sıkıntılarımızı gideriyor. Bizlerde bundan duyduğumuz memnuniyet karşısında daha özverili bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Köylerimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yaptığı çalışmaları köylerdeki halkımız tarafından büyük beğeni kazanıyor. Yapılan hizmetler için kendisine teşekkür ediyoruz. Su sorunun çözümünde katkı sağlayan Başta Vekilimiz Ahmet Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:37 Kaynak: İHA
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