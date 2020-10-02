Muhtarlardan monilya hastalığı için zarar tespiti talebi - Son Dakika

Malatya'nın Akadağ ilçesi'nde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan Mahalle Muhtarları monilya hastalığından zarar gören üreticilerin tespit edilmesi ve zararlarının karşılanmasını istedi.

Akçadağ ilçesi'nde monilya hastalığı kapsamında kayısı üreticilerine yapılan destekleme ödemelerine ilişkin tepkiler sürürken, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş beraberinde bazı mahalle muhtarları ile birlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne giderek monilya hastalığından zarar gören üreticilerin tespit edilmesi ve zararlarının karşılanması amacıyla müracaatta bulundu.

Konunun kayısı üreticilerinin bir numaralı gündemi olduğunu aktaran Gönültaş, " Kayısı üreticisi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kayısı alımına başlamasının sevincini tam anlamıyla yaşamadan monilya hastalığı kapsamında üreticilere yapılan destekleme ödemelerindeki adaletsizlik ve belirsizlik nedeniyle büyük bir şok yaşamıştır. Bugün bu belirsizliğin ortadan kaldırılması monilyadan zarar gören üreticilerin tespit edilmesi ve zararlarının karşılanması talebimizi yazılı olarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne sunduk. Yetkililerin konuya gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" diye konuştu - MALATYA