Muhtarlardan müdür Dağ'a tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muhtarlardan müdür Dağ'a tam destek - Son Dakika

Muhtarlardan müdür Dağ'a tam destek

13 dakika önce

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürlüğüne yeni atanan Mehmet Dağ'a Kahta merkez mahalle muhtarları hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Muhtarlardan müdür Dağ'a tam destek, System.String[]

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) müdürlüğüne yeni atanan Mehmet Dağ'a Kahta merkez mahalle muhtarları hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


SYDV bir önceki müdürü Yasin Çiçek'in ayrılması sonucu boşalan SYDV müdürlüğüne, daha önce SYDV'de memur olarak çalıştığı öğrenilen Mehmet Dağ atandı. SYDV'deki görevinde başarılar dileyen mahalle muhtarları, birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Müdür Dağ'a nezaket ziyaretinde bulunan merkez mahalle muhtarları adına konuşan Menderes Mahalle Muhtarı Mustafa Genç, "Vakfa yeni atanan Mehmet Dağ, çok liyakatlı bir insan. Bu görevini tam olarak yerine getireceğinden hiç şüphemiz yoktur. Bilindiği gibi SYDV muhtarların görev alanında ilk sıralarda yer alır. Kuruma müdür olarak atanan Mehmet Dağ'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunup görevinde başarılar diledik. 17 merkez mahallemiz var. 2019 verilerine göre yalnız Girne mahallemizin nüfusu 14.180'dir. Sincik ilçemiz 4.222, Gerger ilçemizin nüfusu 2.914, Samsat 4.272 ve Tut ilçemizin nüfusu 3.406'dir.4 ilçenin nüfusu toplamı 14.829 olup Girne mahallemizin nüfusuna denk gelmektedir. Bizler muhtarlar olarak ilçedeki tüm kurumlarımızla birlik ve beraberlik içinde ilçemize hizmet veriyoruz. Birlik, beraberlik ve istişarelerle çözülmeyecek hiçbir sorun olmaz. Bu anlamda vakfın yoğunluğu bizim yoğunluğumuzdur anlayışıyla bize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmeye hazırız." diye konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SYDV Müdürü Mehmet Dağ, mahalle muhtarlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

Yasin Çiçek, Menderes, Memur, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:12 Kaynak: İHA
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