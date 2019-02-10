Muhtarlardan Müsiad'a Ziyaret
1 saat önce
Yeşilyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz MÜSİAD Malatya Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyra'za hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Yeşilyurt
Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Şahbaz MÜSİAD Malatya
Şube Başkanlığına seçilen Muharrem Poyra'za hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette konuşan Şahbaz, "MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz'ın şehrimize ve ülkemize sağlamış olduğu yüksek ticari ve insani yardımlarını biliyoruz. Mahallemizde bulunan yoksullara ve yine diğer mahallelerde fakir fukaraya ve mağdur olan alilere gereken yardımları yapmıştır ve bizlerde çoğu zaman şahit olduk, yapılan bu yardımların devamını diliyoruz" şeklinde konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Poyraz ise, " Yeşilyurt Muhtarlar Dernek Başkanı Süleyman Şahbaz'ın hem dernek olarak hem de kendi mahallesinde çok başarılı çalışmalarının olduğunu biliyoruz ve bizde kendilerine başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:59 Kaynak: İHA
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