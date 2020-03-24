Muhtarlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek - Son Dakika
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Muhtarlardan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

7 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Muhtarlar Derneği yönetimi, zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edip, alkışlayarak destek verdi.

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde Muhtarlar Derneği yönetimi, zor şartlar altında görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edip, alkışlayarak destek verdi.


Camiatik Mahallesi Muhtarlığı'nda bir araya gelen Malkara Muhtarlar Derneği Başkanı Ender Çeşme ve Yönetim Kurulu üyeleri Camiatik Mahallesi Muhtarı Recai Öztürk ve Sarnıç Mahallesi Muhtarı Kamuran Ünal, zorlu bir görevi yürüten sağlık çalışanlarına destek olmak amacıyla teşekkür mesajında bulundu.


Yapılan açıklamada şöyle denildi:


"Memleketimiz zor bir süreçten geçmektedir. Korona virüs ile mücadele konusunda en büyük çabayı sağlık çalışanlarımız yürütmektedir. Halkımızdan da isteğimiz, virüs salgınına karşı gerekli olan hassasiyeti göstermeleri ve sağlık çalışanlarımıza gerekli olan değeri vermeleridir. Başta kaymakamlık ve belediye olmak üzere; Malkara Devlet Hastanesinde ve sağlık merkezlerinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza fedakarca ve özverili çalışmaları için hepsine teşekkür ediyor ve alkışlıyoruz." - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 04:31 Kaynak: İHA

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