Son Dakika Haberleri: Muhtarlardan Sayan'a Tebrik Ziyareti

Muhtarlardan Sayan'a Tebrik Ziyareti

1 saat önce

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentteki mahalle muhtarlarını kabul etti.

Muhtarlardan Sayan'a Tebrik Ziyareti, System.String[]
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, kentteki mahalle muhtarlarını kabul etti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanı seçilen Sayan, merkezde bulunan 18 mahalle muhtarını makamında kabul etti.

Hayırlı olsun dileklerini ileten muhtarlara teşekkür eden Sayan, seçim sonrası 18 mahallede koltuğa oturan muhtarlara tebriklerini iletti.

Sayan, "Yeni dönem inşallah hepimiz için hayırlı olur. İlimize ve mahallelerimize hizmet için muhtarlarımızla birlikte elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Muhtarların talepleri ve önerilerini dinleyen Sayan, planladığı projeleri muhtarlara anlattı.

Ziyaretleri için muhtarlara tekrar teşekkür eden Sayan, muhtarları uğurladıktan sonra tebrik için gelen diğer ziyaretçileri ağırlamaya devam etti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:09 Kaynak: AA
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