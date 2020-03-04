Muhtarlardan sokak hayvanlarına destek - Son Dakika
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Muhtarlardan sokak hayvanlarına destek

6 saat önce

Hakkari Muhtarlar Derneği tarafından sokak hayvanlarına verilmek üzere Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine kuru mama desteği verildi.

Muhtarlardan sokak hayvanlarına destek, System.String[]

Hakkari Muhtarlar Derneği tarafından sokak hayvanlarına verilmek üzere Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine kuru mama desteği verildi.


Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ve beraberindeki muhtarlar, Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, sokak hayvanlarına kuru mama desteğinde bulundular. Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bu örnek davranıştan dolayı muhtarlara teşekkür ederek, herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkması gerektiğini belirttiler.


Başkan Aksaç ise dernek olarak daha önce hayırsever bir vatandaş tarafından derneklerine gönderilen kuru mamaları Hakkari- Çukurca kara yolunda bulunan sokak hayvanlarına kendi elleriyle dağıttıklarını belirterek, hayvanlara olan yiyecek desteklerinin sürdüreceğini söyledi. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:37 Kaynak: İHA
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