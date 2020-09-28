Muhtarlardan Tuşba Belediye Başkanı Akman'na ziyaret - Son Dakika

Muhtarlardan Tuşba Belediye Başkanı Akman'na ziyaret

Van'ın Edremit ilçesindeki bazı mahalle muhtarları, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti.

Muhtarlardan Tuşba Belediye Başkanı Akman'na ziyaret, System.String[]

Van'ın Edremit ilçesindeki bazı mahalle muhtarları, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Akman, belediyenin projeleri hakkında muhtarlara bilgi verdi.

Akman, yaptığı açıklamada, Edremit ilçesini kardeş ilçe olarak gördüklerini söyledi.

Van'ın güzelleşmesi için çaba gösterdiklerini belirten Akman, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'muhtarlarımız demokrasimizin temel taşları ve uç beyleridir.' diyor. Dolayısıyla belediye ve halk arasında köprü görevi gören muhtarlarımız bizim için çok kıymetlidir. Birlik ve bütünlük içinde hareket ettiğimizde Van halkımız kazanacaktır." diye konuştu.

Salih Akman, Edremit, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 19:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muhtarlardan Tuşba Belediye Başkanı Akman'na ziyaret - Son Dakika


Son Dakika

Kırmızı kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Azerbaycan'dan ağır darbe yiyen Ermenistan'dan Türkiye'ye küstah suçlama: Asker ve F-16 ile yardım ediyorlar Günlerdir haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Son Dakika: Meclis'ten Ermenistan'a ortak tepki: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Ermenistan, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi Marmara ve Karadeniz bölgesinde yaşayanlar ciddi risk altında! Ölümcül sinek için aşı çalışmaları başladı Saldırgan komşu, sorun yaşadığı kadını ve çocuklarını sopayla darbetti
Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde saha sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi Son Dakika: Terör örgütü PKK'nın sözde saha sorumlusu Vahiyettin Karay etkisiz hale getirildi         
19:10
Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı Gasbettiği 267 bin lira değerindeki saati makatına sakladı         
18:09
Al Ahli, Beşiktaş'a transfer olan eski futbolcusu Josef de Souza'yı geri çağırdı Al Ahli, Beşiktaş'a transfer olan eski futbolcusu Josef de Souza'yı geri çağırdı         
17:48
Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu Juventus'lu Ronaldo, 14 yıl üst üste en az 30 gol atan ilk futbolcu oldu         
17:18
Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı Ormanlık alanda bulunan yanmış cansız bedenin CHP'li eski ilçe başkanına ait olduğu ortaya çıktı         
17:13
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 19:31:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Muhtarlardan Tuşba Belediye Başkanı Akman'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei